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15:30   19 Сентября 2019
Россия

Российские виноделы получат субсидии от государства

Российские виноделы получат субсидии от государства

Российские виноделы получат субсидии от государства, соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении. Поправки вступят в Бюджетный кодекс России.

Сообщается, что нововведения вступят в силу в новом году. Виноград и виноматериалы станут подакцизными. Поэтому производители смогут получать субсидии на производство шампанского и специальных вин, а также виноматериалов. Причем нововведения коснутся как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц. 

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, производители могут получить субсидии и налоговые вычеты, что позволит поддержать отечественных производителей винодельческой отрасли. Володин также отметил, что потребители получат хороший качественный товар, произведенный на территории нашей страны. 

По мнению Вячеслава Володина, у вин России имеется большой потенциал, теперь от государства требуется поддержка. Володин заявил, что вина Крыма и Кубани должны стать лучшими брендами. 

Ранее эксперты Роскачества дали советы по покупке и употреблению белого вина.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #вино

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