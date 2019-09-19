Российские виноделы получат субсидии от государства, соответствующий закон приняла Госдума в окончательном третьем чтении. Поправки вступят в Бюджетный кодекс России.

Сообщается, что нововведения вступят в силу в новом году. Виноград и виноматериалы станут подакцизными. Поэтому производители смогут получать субсидии на производство шампанского и специальных вин, а также виноматериалов. Причем нововведения коснутся как индивидуальных предпринимателей, так и юридических лиц.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, производители могут получить субсидии и налоговые вычеты, что позволит поддержать отечественных производителей винодельческой отрасли. Володин также отметил, что потребители получат хороший качественный товар, произведенный на территории нашей страны.

По мнению Вячеслава Володина, у вин России имеется большой потенциал, теперь от государства требуется поддержка. Володин заявил, что вина Крыма и Кубани должны стать лучшими брендами.

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