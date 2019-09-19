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 Посол Украины в Сербии призвал международное сообщество «развалить Россию»

Посол Украины в Сербии призвал международное сообщество «развалить Россию»
15:37   19 Сентября 2019
Весь мир

Посол Украины в Сербии призвал международное сообщество «развалить Россию»

Посол Украины в Сербии призвал международное сообщество «развалить Россию»

Посол Украины в Сербии Александр Александрович считает, что международное сообщество должно сделать своей целью развал России. Об этом он написал в статье «Единственный способ справиться с Россией».

Дипломат убежден, что все попытки договориться с Москвой обречены на провал, так как «противоречат установкам кремлевского режима». Развал страны не требует военного вмешательства. По мнению Александровича, следует лишь изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что у России в будущем возникнут гораздо большие «проблемы», чем были у СССР перед его распадом.  

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #украина #политика #международные отношения

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