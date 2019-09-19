Посол Украины в Сербии призвал международное сообщество «развалить Россию»

Посол Украины в Сербии Александр Александрович считает, что международное сообщество должно сделать своей целью развал России. Об этом он написал в статье «Единственный способ справиться с Россией».

Дипломат убежден, что все попытки договориться с Москвой обречены на провал, так как «противоречат установкам кремлевского режима». Развал страны не требует военного вмешательства. По мнению Александровича, следует лишь изолировать Россию с помощью «реальных экономических санкций».

Ранее экс-секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что у России в будущем возникнут гораздо большие «проблемы», чем были у СССР перед его распадом.