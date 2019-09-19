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15:40   19 Сентября 2019
Россия

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах и рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах и рублях

Российское финансовое учреждение «Сбербанк» решило понизить ставки по ряду рублевых и долларовых вкладов, как указано на сайте организации 19 сентября.

Теперь максимальная ставка по вкладу «Сохраняй» снизилась до пяти процентов для российской валюты и до 0,85 процентов для американской, тогда как раньше было 5,05 и 1,25 процента соответственно. Стоит отметить, что это максимальная ставка. В первом случае она возможна при открытии вклада на срок от шести до 12 месяцев с суммой от 400 тысяч рублей, а во втором — на один-два года и от 20 тысяч долларов.

Аналогичная ситуация с «Пополняй»: по рублевым вкладам она составила 4,6 процента, а по долларовым — полпроцента. До снижения тариф был 4,7 и 0,85 процента соответственно. Клиент может получить такие проценты при таких же условиях, как в «Сохраняй».

Изменения коснулись и рублевого вклада «Управляй». Вместо 4,4 процентов ставка опустилась до 4,3. Условия не меняются — срок от полугода до года, от 400 тысяч рублей.

Сбербанк снизил ставки по вкладам в долларах и рублях

Стоит отметить, что последнее снижение ставок по рублевым вкладам произошло в начале июля, а для американской валюты — в начале августа.

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Автор: Анна Манц
#сбербанк #доллары #вклад #ставка #рубли

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