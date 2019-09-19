Многодетную семью из Петербурга не собирались выгонять из подаренной квартиры

Администрация Приморского района объяснила, что выселять семью с четверняшками из подаренной городом квартиры никто не собирается — после окончания пятилетнего срока договора безвозмездного пользования они смогут продлить документ. А позже и вовсе приватизировать жилье, рассказали в городской администрации изданию «Петербургский дневник».

Ранее семьи Морозовых после рождения четверняшек 23 июля была предоставлена трехкомнатная квартира на 77,7 квадратных метра в новостройке на Новоколомяжском проспекте. Молодые родители получили жилье по договору безвозмездного пользования на пять лет. Такой срок был установлен потому, что у обоих супругов не было 10-летнего срока проживания в Санкт-Петербурге: по закону они не могут получить жилье по договору социального найма.

В администрации Приморского района отметили, что Морозовы могут продлевать договор безвозмездного пользования неограниченное количество раз и не освобождать при этом квартиру, а после и вовсе смогут ее приватизировать.

«Как только семья будет иметь документы, подтверждающие проживание в Петербурге 10 лет, они смогут встать на жилищный учет – та самая квартира, в которой они проживают, будет им предоставлена по договору социального найма с правом приватизации», — заявили в администрации.

Таким образом, после пяти лет проживания Морозовы смогут просто переоформить договор и остаться в подаренной квартире независимо от того, сколько многодетных семей будет стоять на учете по улучшению жилищных условий в городе.

Ранее сообщалось о новом жилье, которое получили уже 350 семей пострадавших в Иркутской области от наводнений.