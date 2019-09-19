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15:16   19 Сентября 2019
Весь мир

США отказали в визе главе Минздрава Ливана

США отказали в визе главе Минздрава Ливана

Американское посольство в Бейруте отказалось предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Министр должен был прибыть в Нью-Йорк, где в конце сентября состоится заседание Генассамблеи ООН. Джабак должен был принять участие в мероприятии. 

Эксперты считают, что ливанскому министру могли не дать визу, поскольку Вашингтон подозревает его в связях с шиитской группировкой «Хезболла», которую США считают террористической.

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Автор: Виктория Разумовская
#сша #политика #ливан #виза

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