США отказали в визе главе Минздрава Ливана

Американское посольство в Бейруте отказалось предоставлять визу министру здравоохранения Ливана Джамилю Джабаку. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen.

Министр должен был прибыть в Нью-Йорк, где в конце сентября состоится заседание Генассамблеи ООН. Джабак должен был принять участие в мероприятии.

Эксперты считают, что ливанскому министру могли не дать визу, поскольку Вашингтон подозревает его в связях с шиитской группировкой «Хезболла», которую США считают террористической.