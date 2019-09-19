ПВО США не защитила саудовские нефтяные объекты в связи с неэффективностью ЗРК

Высокопоставленный источник в министерстве обороны РФ в четверг, 19 сентября, сообщил, что мощная группировка американской противовоздушной обороны не отразила удар по нефтяным объектам Саудовской Аравии в связи с низкой эффективностью зенитных ракетных комплексов, передает РИА Новости.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео прокомментировал работу саудовских ПВО, в которую входит американская система Patriot. По его словам, системы работают «с переменным успехом». Источник в МО РФ напомнил, что северную границу Саудовской Аравии прикрывают 88 пусковых установок ЗРК Patriot, из них 36 модификаций PAC–2 и еще 52 — новейшие PAC-3.

Также в Персидском заливе у саудовских берегов находятся еще три эсминца с управляемым ракетным оружием военно-морских сил США, которое оснастили системой противоракетной обороны Aegis. Представитель Минобороны РФ задался вопросом, «как такая действительно мощная система ПВО пропустила десятки беспилотников и крылатых ракет».

Возможная причина — разрекламированные американцами зенитные ракетные комплексы Patriot и Aegis не соответствуют заявляемым характеристикам и в реальной обстановке не способны отразить атаки.