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15:09   19 Сентября 2019
Россия

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ с нового года

Правительство РФ одобрило повышение МРОТ с нового года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда с нового года. Об этом сообщили в министерстве труда.

Сейчас минимальный размер оплаты труда оценивается в 11 тысяч 280 рублей.

Сообщается, что МРОТ поднимется на семь с половиной процентов и составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Таким образом увеличение произойдет на 850 рублей. Увеличение МРОТ вступает в силу 1 января 2020 года. Повышение затронет более трех миллионов россиян, большая часть которых работает в муниципальных и государственных организациях. 

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект бюджета на следующие три года.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #мрот #минтруд

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