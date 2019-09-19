Правительство РФ одобрило повышение МРОТ с нового года

Правительство России одобрило повышение минимального размера оплаты труда с нового года. Об этом сообщили в министерстве труда.

Сейчас минимальный размер оплаты труда оценивается в 11 тысяч 280 рублей.

Сообщается, что МРОТ поднимется на семь с половиной процентов и составит 12 тысяч 130 рублей в месяц. Таким образом увеличение произойдет на 850 рублей. Увеличение МРОТ вступает в силу 1 января 2020 года. Повышение затронет более трех миллионов россиян, большая часть которых работает в муниципальных и государственных организациях.

Ранее стало известно, что правительство России одобрило проект бюджета на следующие три года.