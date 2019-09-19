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15:06   19 Сентября 2019
Весь мир

Российские мегапроекты в Египте покажут Африке  перспективы сотрудничества

Российские мегапроекты в Египте покажут Африке  перспективы сотрудничества

Частью московской стратегии по активному заходу на рынки Африки станут осуществляемые в Египте мегапроекты. Об этом в четверг заявил глава Российско-египетского делового совета Михаил Орлов, чьи слова приводит Федеральное бизнес-агентство «Экономика сегодня».

Ранее вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов в ходе встречи с делегатами Международного комитета египетского парламента сообщил об активизации взаимодействия наших стран. По его словам, российские и египетские законодатели работают над выработкой общих позиций отраслевых министерств и ведомств по реализации в африканской стране запланированных Россией мегапроектов.

В частности, речь идет о строительстве АЭС в городе эд-Дабаа, и российской промышленной зоны на востоке Порт-Саида.

Комментируя ситуацию, Орлов отметил, что строительство АЭС ведется в Египте уже давно – это проект египетского правительства и российского «Росатома»:

«Эта инициатива в стадии реализации напоминает многослойный пирог. Ключевые двусторонние договоренности уже заключены, в апреле определена строительная площадка. И теперь выстраиваются сложные структуры подрядчиков, субподрядчиков и ответственных исполнителей», - добавил эксперт, отметив, что живая и активная работа в этом направлении не останавливается ни на час.

Российские мегапроекты в Египте покажут Африке  перспективы сотрудничества

Также он добавил, что вопросу строительства российской промзоны уделяется, по его мнению, слишком много внимания.

«Это, безусловно, очень важный проект. Но Египет – это ворота в Африку, и сотрудничать с этой страной можно во многих отраслях без промзоны – от строительства до сельского хозяйства», - отметил Орлов.

Он напомнил, что географическое положение Египта позволяет поставлять  товары в разные части африканского континента, тем более, что эта страна заключила соглашение о свободной торговли с государствами, которые в общей сложности обеспечивают 40% мирового ВВП.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #экономика #политика #египет #африка #весь мир

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