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14:53   19 Сентября 2019
Весь мир

Тунисские мигранты выступили против возвращения из Италии на родину

Тунисские мигранты выступили против возвращения из Италии на родину

Тунисцы, которые прибыли на итальянский остров Лампедуза, устроили акцию протеста и потребовали не допустить репатриации. Ранее около 130 мигрантов из Туниса прибыли в Лампедузу. Однако остров и местный центр приема уже переполнены, поэтому сложилась критическая ситуация.

В среду, 18 сентября, группа тунисских мигрантов вышла к церкви с картонными табличками. Люди потребовали не возвращать их из Италии обратно на родину, где вот уже несколько лет наблюдается крайне нестабильная ситуация.

Мирную сидячую забастовку контролировали полицейские. Мигранты прибыли в Лампедузу, чтобы найти работу и «достойную жизнь». В минувшее воскресенье в Тунисе завершился первый тур выборов президента. Явка не превысила 35 процентов. Второй тур президентских выборов может состояться 13 октября.

Кризис в Тунисе продолжается с 2011 года. «Арабская весна» разрушила национальную экономику, увеличилось число безработных. Африканское государство не раз атаковали террористы, поэтому вводили режим ЧС. В связи со множеством внутренних проблем жители Туниса мигрируют за рубеж.

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Автор: Анатолий Кубарев
#италия #мигранты #африка #тунис

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