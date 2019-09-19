Тунисские мигранты выступили против возвращения из Италии на родину

Тунисцы, которые прибыли на итальянский остров Лампедуза, устроили акцию протеста и потребовали не допустить репатриации. Ранее около 130 мигрантов из Туниса прибыли в Лампедузу. Однако остров и местный центр приема уже переполнены, поэтому сложилась критическая ситуация.

В среду, 18 сентября, группа тунисских мигрантов вышла к церкви с картонными табличками. Люди потребовали не возвращать их из Италии обратно на родину, где вот уже несколько лет наблюдается крайне нестабильная ситуация.

Мирную сидячую забастовку контролировали полицейские. Мигранты прибыли в Лампедузу, чтобы найти работу и «достойную жизнь». В минувшее воскресенье в Тунисе завершился первый тур выборов президента. Явка не превысила 35 процентов. Второй тур президентских выборов может состояться 13 октября.

Кризис в Тунисе продолжается с 2011 года. «Арабская весна» разрушила национальную экономику, увеличилось число безработных. Африканское государство не раз атаковали террористы, поэтому вводили режим ЧС. В связи со множеством внутренних проблем жители Туниса мигрируют за рубеж.