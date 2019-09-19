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14:54   19 Сентября 2019
Весь мир

Зариф заявил, что при атаке на Иран начнется полномасштабная война

Зариф заявил, что при атаке на Иран начнется полномасштабная война

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если Эр-Рияд или Вашингтон нападут на Иран, развяжется полномасштабная война. Его цитирует телеканал CNN. 

Он подчеркнул, что Тегеран несомненно будет защищать свою территорию. При этом Иран сам не собирается начинать военный конфликт. 

«Я делаю очень серьезное заявление о защите нашей страны. Я делаю очень серьезное заявление, что мы не хотим вступать в военное противостояние», — подчеркнул Зариф.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не собирается терпеть «угрожающее поведение» Тегерана, который власти Саудовской Аравии и Штатов обвиняют в нападении на нефтяные предприятия королевства.

Напомним, 14 сентября было совершено нападение на нефтяные объекты одного из самых крупных экспортеров и производителей нефти в Саудовской Аравии. В связи с этим компания сократила добычу более чем вдвое — на 5,7 миллиона баррелей в сутки. Ответственность за атаку взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако Штаты обвинили в случившемся Иран.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#иран #политика #саудовская аравия #зариф

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