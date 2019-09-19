ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за рекламу Ali Trade

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google за рекламу финансовых услуг фирмы Ali Trade. В сообщении ведомства указывается, что сумма штрафа составила сто тысяч рублей.

По данным ведомства, у Ali Trade нет лицензии на осуществление своей деятельности, но корпорация Google LLC все же рекламировала их услуги через сервис Google AdWords. Недавно компания Google уже получала штраф за рекламу о написании дипломных работ за деньги. Тогда ФАС установила, что если ввести в поиске фразу «дипломная работа заказать», то Google выдает ряд объявлений с маркировкой рекламы.

Google часто нарушает законы Российской Федерации. В частности, на минувшей неделе компания оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные в РФ сайты. Кроме того, ранее стало известно, что западные спецслужбы собирают данные граждан России через Google и Microsoft втайне от них.