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14:40   19 Сентября 2019
Россия

ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за рекламу Ali Trade

ФАС оштрафовала Google на 100 тысяч рублей за рекламу Ali Trade

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала Google за рекламу финансовых услуг фирмы Ali Trade. В сообщении ведомства указывается, что сумма штрафа составила сто тысяч рублей. 

По данным ведомства, у Ali Trade нет лицензии на осуществление своей деятельности, но корпорация Google LLC все же рекламировала их услуги через сервис Google AdWords. Недавно компания Google уже получала штраф за рекламу о написании дипломных работ за деньги. Тогда ФАС установила, что если ввести в поиске фразу «дипломная работа заказать», то Google выдает ряд объявлений с маркировкой рекламы. 

Google часто нарушает законы Российской Федерации. В частности, на минувшей неделе компания оплатила штраф в размере 700 тысяч рублей за ссылки на запрещенные в РФ сайты. Кроме того, ранее стало известно, что западные спецслужбы собирают данные граждан России через Google и Microsoft втайне от них.

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Автор: Ольга Воскресенская
#google #штраф #фас

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