ГД приняла ряд поправок к Налоговому кодексу

Государственная дума в третьем окончательном чтении приняла поправки в нормы основных направлений налоговой политики на заседании 19 сентября.

В частности, законопроект позволяет россиянам подавать или получать документы от ФНС при помощи многофункциональных центров, добавляет налог на доходы физлиц, то есть НДФЛ, в единый налоговый платеж, снимает временные ограничения подачи заявлений о возврате удержанных или уплаченных пошлин, а также предусматривает возможность подачи документов и заявлений о постановке на учет иностранных кредитных организаций, которые необходимы для открытия коррсчетов в банках России.

Также изменения касаются подоходного налога на прибыль для ряда физических и юридических лиц, предельного срока владения недвижимостью, процесса подтверждения прав многодетных на льготы, ограничения патентной системы и прочего.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что во втором чтении внесли ряд важных поправок к законопроекту, среди которых освобождение участников программ «Земский учитель» и «Земский доктор» от налогообложения по выплатам.

Стоит отметить, что документ меняет срок уплаты пошлины на землю и транспорт для организаций. Российские субъекты же, согласно закону, получат право устанавливать нулевую ставку для ИП.

С полным списком и всеми нюансами можно ознакомиться на сайте правовой информации. Законопроект разработало правительство. Он направлен на реализацию ряда положений из послания президента Федеральному собранию.