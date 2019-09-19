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14:21   19 Сентября 2019
Весь мир

Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции. Официальное заявление об этом сделали военно-воздушные силы Бельгии, самолет принадлежал им.

Как сообщает ВВС Бельгии в Twitter, истребитель упал около французского города Лорьян. Пилоты успели катапультироваться, один из них получил травмы при приземлении, так как запутался в проводах. Истребитель принадлежал военной авиабазе Флоренн. 

По словам свидетелей крушения самолета, на месте ЧП было много дыма. Истребитель рухнул в поле и задел частный жилой дом, фасад испорчен. Сейчас на месте работают пожарные и полиция, которые создали периметр безопасности в радиусе 500 метров. Предварительные данные говорят о том, что истребитель принимал участие в учениях. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#франция #бельгия #чп #весь мир #f-16

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