Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции. Официальное заявление об этом сделали военно-воздушные силы Бельгии, самолет принадлежал им.

Как сообщает ВВС Бельгии в Twitter, истребитель упал около французского города Лорьян. Пилоты успели катапультироваться, один из них получил травмы при приземлении, так как запутался в проводах. Истребитель принадлежал военной авиабазе Флоренн.

По словам свидетелей крушения самолета, на месте ЧП было много дыма. Истребитель рухнул в поле и задел частный жилой дом, фасад испорчен. Сейчас на месте работают пожарные и полиция, которые создали периметр безопасности в радиусе 500 метров. Предварительные данные говорят о том, что истребитель принимал участие в учениях.