МИД Германии подтвердил, что конференция по Ливии состоится

Германия занимается организацией конференции по вопросам возобновления эмбарго на поставки вооружения в Ливию, заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас.

Целью конференции, по словам немецкого министра, станет попытка остановить поставки оружия в африканскую страну. Ранее немецкие власти на шесть месяцев продлили эмбарго на оружейные поставки в Саудовскую Аравию. В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не будет поставлять вооружение в Саудовскую Аравию, пока не будет раскрыто резонансное убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, резолюция Совета безопасности ООН, запрещающая поставку оружия в Ливию, была принята в 1970 году. Ранее эксперт-востоковед рассказал о зарубежных оружейных поставках силам, лояльным сформированному ООН Правительству национального согласия (ПНЕ) в Триполи.

В начале сентября ливийский посол в ООН Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств принять участие в урегулировании кризиса в стране. Лига заявила о необходимости политическим путем решать проблему сложившегося в стране «двоевластия» и урегулировать военный конфликт, сложившийся между Ливийской национальной армией под руководством генерала Халифы Хафтара и силами ПНЕ, осевшими в Триполи.