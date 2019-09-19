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14:29   19 Сентября 2019
Весь мир

МИД Германии подтвердил, что конференция по Ливии состоится

МИД Германии подтвердил, что конференция по Ливии состоится

Германия занимается организацией конференции по вопросам возобновления эмбарго на поставки вооружения в Ливию, заявил глава МИД ФРГ Хейко Маас.

Целью конференции, по словам немецкого министра, станет попытка остановить поставки оружия в африканскую страну. Ранее немецкие власти на шесть месяцев продлили эмбарго на оружейные поставки в Саудовскую Аравию. В связи с этим канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не будет поставлять вооружение в Саудовскую Аравию, пока не будет раскрыто резонансное убийство журналиста Джамаля Хашукджи.

Напомним, резолюция Совета безопасности ООН, запрещающая поставку оружия в Ливию, была принята в 1970 году. Ранее эксперт-востоковед рассказал о зарубежных оружейных поставках силам, лояльным сформированному ООН Правительству национального согласия (ПНЕ) в Триполи.

МИД Германии подтвердил, что конференция по Ливии состоится

В начале сентября ливийский посол в ООН Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств принять участие в урегулировании кризиса в стране. Лига заявила о необходимости политическим путем решать проблему сложившегося в стране «двоевластия» и урегулировать военный конфликт, сложившийся между Ливийской национальной армией под руководством генерала Халифы Хафтара и силами ПНЕ, осевшими в Триполи.

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Автор: Тимофей Булочкин
#германия #политика #ливия #африка #весь мир

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