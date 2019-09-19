Правительство РФ обязало СМИ выплачивать компенсации пострадавшим корреспондентам

Средства массовой информации обязаны будут выплачивать компенсации своим сотрудникам, в случае, если те пострадали, выполняя редакционное задание.

Как сообщает в четверг Федеральное агентство новостей (ФАН) премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал соответствующий документ, с текстом которого можно ознакомиться на сайте правовой информации.

Постановление, в соответствии с законом «О СМИ» устанавливает правила выплат единовременной компенсации журналистам, пострадавшим на работе:

«Утвердить прилагаемые правила выплаты единовременной компенсации при причинении вреда жизни или здоровью сотрудника редакции в процессе выполнения им поручения редакции в особых условиях», - говорится в документе.

Напомним: в июле 2018 года трое российских журналистов – Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джамаль были убиты в Центральноафриканской республике, куда прибыли для съемок документального фильма по заданию ЦУР – Центра управления расследованиями – Михаила Ходорковского.

Тела журналистов были обнаружены спустя три дня после их прибытия в африканскую страну на дороге в 23 километрах от города Сибю.

В ходе расследования преступления было выяснено, что журналисты не получили от ЦУР ни проводника, ни охраны, несмотря на то Центральноафриканская республика является одной из самых опасных стран в мире. Также было установлено, что журналисты прибыли в страну, где орудуют вооруженные бандформирования, по туристическим визам и скрыли истинную цель визита, введя местные власти в заблуждение. Кроме того, они не поставили в известность о своем прибытии российское посольство в ЦАР. Также журналисты не имели разрешения ни только на съемки, но даже на ввоз в страну специальной аппаратуры. Для того, чтобы миновать блокпост в Сибю, журналисты использовали поддельные пропуски волонтеров ООН.