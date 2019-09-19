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14:07   19 Сентября 2019
Россия

Онколог назвал добрым знаком улучшение состояния Заворотнюк

Онколог назвал добрым знаком улучшение состояния Заворотнюк

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик в четверг, 19 сентября, сообщил, если взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, тогда пробуждение после комы — добрый знак.

«Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил», — объяснил врач.

По информации СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы после отека мозга. По словам онколога, потеря сознания при таком состоянии  — защитная реакция организма, когда отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя.

«В любом случае есть шанс бороться за жизнь и достичь хороших результатов», — резюмировал Братик.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #онкология #заворотнюк

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