Онколог назвал добрым знаком улучшение состояния Заворотнюк

Врач-онколог, кандидат медицинских наук Александр Братик в четверг, 19 сентября, сообщил, если взять гипотетический случай пациента с опухолью центральной нервной системы, тогда пробуждение после комы — добрый знак.

«Им можно заниматься, повлиять и на опухоль, и на общее состояние, создать условия, чтобы человек выжил», — объяснил врач.

По информации СМИ, актриса Анастасия Заворотнюк вышла из комы после отека мозга. По словам онколога, потеря сознания при таком состоянии — защитная реакция организма, когда отек спадает в силу естественных процессов или медикаментозной терапии, человек приходит в себя.

«В любом случае есть шанс бороться за жизнь и достичь хороших результатов», — резюмировал Братик.