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14:20   19 Сентября 2019
Россия

Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала дело Павла Устинова, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за травмирование представителя власти. Об этом сообщило РИА Новости 19 сентября.

«Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле», — призвала уполномоченный по правам человека.

Она надеется, что апелляционный суд внимательно разберет все доводы сторон и взвесит соразмерность приговора.

Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Напомним, что Устинов — участник незаконной акции, которая состоялась в Москве 3 августа. Сотрудник ОМОН Александр Лягин и несколько его коллег приняли решение задержать дебошира, однако он начал активно сопротивляться, что привело к вывиху плеча у стража порядка.

Суд признал обвиняемого виновным по уголовной статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти», хотя сам Устинов не признает вины. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Защита подсудимого не согласилась с избранием меры пресечения и подала апелляцию. На данный момент дата ее рассмотрения не известна. Вместе с тем, Генеральная прокуратура подала ходатайство в Мосгорсуд об изменении наказание на подписку о невыезде.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #митинг #москалькова #устинов

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