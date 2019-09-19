Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова прокомментировала дело Павла Устинова, которого приговорили к трем с половиной годам колонии за травмирование представителя власти. Об этом сообщило РИА Новости 19 сентября.

«Пускать дискуссию в политическое русло не очень продуктивно. Всем нужно успокоиться и вернуться в правовое поле», — призвала уполномоченный по правам человека.

Она надеется, что апелляционный суд внимательно разберет все доводы сторон и взвесит соразмерность приговора.

Напомним, что Устинов — участник незаконной акции, которая состоялась в Москве 3 августа. Сотрудник ОМОН Александр Лягин и несколько его коллег приняли решение задержать дебошира, однако он начал активно сопротивляться, что привело к вывиху плеча у стража порядка.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Суд признал обвиняемого виновным по уголовной статье «Применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти», хотя сам Устинов не признает вины. Его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы.

Защита подсудимого не согласилась с избранием меры пресечения и подала апелляцию. На данный момент дата ее рассмотрения не известна. Вместе с тем, Генеральная прокуратура подала ходатайство в Мосгорсуд об изменении наказание на подписку о невыезде.