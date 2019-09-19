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14:01   19 Сентября 2019
Россия

Орлов и Губенко заняли посты вице-спикеров Мосгордумы

Орлов и Губенко заняли посты вице-спикеров Мосгордумы

Степан Орлов и Николай Губенко заняли посты вице-спикеров Мосгордумы седьмого созыва, сообщает РИА Новости. Первое заседание состоялось в парламентском центре Москвы.

Основным вопросом являлось избрание нового спикера московского парламента, а также назначение его заместителей. Алексей Шапошников вновь стал председателем Мосгордумы, в прошлом созыве он занимал аналогичную должность. Вице-спикерами объявлены член «Единой России» Степан Орлов и представитель КПРФ Николай Губенко. В предыдущем созыве Губенко уже занимал этот пост.

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования, 8 сентября. 26 мандатов получили самовыдвиженцы, у представителей КПРФ 13 мандатов, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три места от каждой партии. Все депутаты вступили в должности и приняли присягу в минувший вторник, 17 сентября.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #мосгордума

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