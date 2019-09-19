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14:01   19 Сентября 2019
Россия

Проект бюджета на следующие три года одобрило правительство РФ

Проект бюджета на следующие три года одобрило правительство РФ

Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов — документ будет доработан в течении десяти дней, уточнили в пресс-службе кабинета министров.

«По всем основным вопросам бюджета решение принято с обязательством доработать в течение 10 дней», — сообщили в пресс-службе.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев отметил, что зарезервированный бюджет на ближайшие три года станет профицитным. Глава кабмина заявил об индексации материнского капитала в 2020 году — для этих целей в бюджет страны заложено 316 миллиардов рублей.

Проект бюджета на следующие три года одобрило правительство РФ

Медведев также обратил внимание на доходы и расходы внебюджетных государственных фондов, сумма которых будет возрастать в следующие три года. В начале сентября премьер-министр утверждал, что инфляция в России не возрастет более четырех процентов и упомянул около семи триллионов рублей, которые выделены из федерального бюджета субъектам на реализацию национальных проектов, порученных ранее президентом, и в качестве целевой поддержки.

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Автор: Тимофей Булочкин
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