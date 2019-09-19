Песков напомнил, что президент и его администрация не могут вмешиваться в судебный процесс

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение режиссера Андрея Звягинцева к президенту РФ с просьбой ознакомиться с видео, на котором запечатлен процесс задержания Павла Устинова сотрудниками полиции на незаконном митинге в Москве 3 августа.

По словам официального представителя главы государства, президент не может вмешиваться в эту ситуацию, так как она (ситуация) развивается в русле закона.

«Вы знаете, что была подана апелляция, есть заявление Кучерены, что он как подключившийся адвокат выполняет определенные предусмотренные законом действия. Здесь нужно конкретно констатировать развитие ситуации в русле закона», - добавил Песков.

Также он заявил, что вопрос о том, какая причина заставляет часть общества пикетировать администрацию президента с целью обратить внимание на ситуацию с Устиновым, нужно задавать не ему, а тем, кто принимает участие в подобных мероприятиях – тем, кто вчера вышел к адинистрации.

«Еще раз напоминаем, что ни администрация президента, ни президент не комментируют, и не будут комментировать решение суда, и не имеют права по закону и намерения, соответственно, вмешиваться в судебный процесс», - подчеркнул Песков.

Напомним: в начале текущей неделе Павел Устинов был осужден Тверским районным судом Москвы на 3,5 гола колонии общего режима за применение насилия по отношению к сотруднику Росгвардии в ходе задержания на несанкционированном митинге 3 августа текущего года.