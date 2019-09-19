Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей, заявила представитель ЕК Мина Андреева.

По словам Андреевой, в Еврокомиссии надеются, что полученные бумаги содержат предложения властей Великобритании по соглашению о выходе из состава Евросоюза. Андреева отметила, что сейчас экспертам предстоит изучить документы. На 19 и 20 сентября у членов Еврокомиссии назначен ряд технических дискуссий, уточнила представитель ЕК.

Ранее американский вице-президент Майк Пенс и британский премьер Борис Джонсон подтвердили заключение двустороннего торгового соглашения между США и Великобританией после процедуры Brexit.