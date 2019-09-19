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 Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей
13:42   19 Сентября 2019
Весь мир

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей, заявила представитель ЕК Мина Андреева. 

По словам Андреевой, в Еврокомиссии надеются, что полученные бумаги содержат предложения властей Великобритании по соглашению о выходе из состава Евросоюза. Андреева отметила, что сейчас экспертам предстоит изучить документы. На 19 и 20 сентября у членов Еврокомиссии назначен ряд технических дискуссий, уточнила представитель ЕК. 

Ранее американский вице-президент Майк Пенс и британский премьер Борис Джонсон подтвердили заключение двустороннего торгового соглашения между США и Великобританией после процедуры Brexit.

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Автор: Ольга Воскресенская
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