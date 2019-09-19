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13:41   19 Сентября 2019
Россия

В Совфеде оценили введение опции «Просто спросить» в калининградской больнице

В Совфеде оценили введение опции «Просто спросить» в калининградской больнице

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский, беседуя с «Политикой Сегодня», оценил нововведение горбольницы №3 в Калининграде. В учреждении появилась услуга «Просто спросить» — взять номерок можно в специальном терминале, а затем, как дойдет очередь, получить быстрый ответ на интересующий вопрос.

Рязанский уверен, что такая услуга упростит жизнь гражданам, а потому было бы неплохо внедрить опцию ее по всей стране.

«Проект в этой поликлинике направлен на то, чтобы прежде всего упростить жизнь гражданам. Чем чаще используется опыт удаленного доступа, тем лучше для всех. Не нужно идти к врачу, чтобы узнать врач — нужен или не нужен», — рассказал Рязанский.

В Совете Федерации оценили введение опции «Просто спросить» в калининградской больнице

Жители Калининграда также оценили новую услугу и пошутили, что можно расширить спектр опций: добавить «просто отдать», «мне на минутку» и тому подобные.

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Автор: Валерия Крутецкая
#россия #здоровье #общество #совет федерации #рязанский

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