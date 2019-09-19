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13:49   19 Сентября 2019
Россия

РФ готова к конструктивному диалогу с Украиной и ЕК по транзиту газа

РФ готова к конструктивному диалогу с Украиной и ЕК по транзиту газа

Министр энергетики РФ Александр Новак в четверг, 19 сентября, сообщил, что Москва готова к конструктивному диалогу с Киевом и Европейской комиссией в ходе предстоящих трехсторонних консультаций по транзиту российского газа через Украину. 

«Готовы к конструктивным переговорам», — заверил глава Минэнерго РФ. 

Действующие контракты российской и украинской сторон на транзит и поставку газа истекают в конце 2019 года. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации по вопросу продолжения транзита российского газа в ЕС через Украину после 2019 года.

РФ готова к конструктивному диалогу с Украиной и ЕК по транзиту газа

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев позитивно оценил предстоящие трехсторонние переговоры ЕС-РФ-Украина по газу в Брюсселе. Москва по итогам второго раунда консультаций, которые состоялись в январе, подчеркивала, что для согласования условий контракта Киеву необходимо обосновать коммерческую привлекательность Украины и представить план управления ГТС после 2019 года.

Также «Газпрому» и «Нафтогазу» нужно урегулировать споры в международных арбитражах. Министр энергетики РФ в июне отмечал, что Москва предлагала Киеву продлить действующий контракт на транзит газа еще на год на существующих условиях.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #газ #ек

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