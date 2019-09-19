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13:42   19 Сентября 2019
Россия

РКН потребовал от портала HyperComments удалить оскорбление флага России

РКН потребовал от портала HyperComments удалить оскорбление флага России

Роскомнадзор обратился к администрации платформы для комментирования HyperComments с требованием удалить оскорбительное изображение российского флага, сообщили на сайте службы 19 сентября.

Отмечается, что материал содержит нецензурное описание госсимвола. Ведомство уведомило руководство портала о внесении страницы в Единый реестр запрещенной информации.

«Платформа должна удалить изображение, выражающей явное неуважение к обществу и официальным государственным символам России», — подчеркнули в РКН.

Согласно данным разработчиков HyperComments, платформа создана для конструктивных замечаний. Пользователи могут оставлять комментарии ко всему материалу, определенной фразе и даже к слову. Это также относится и к медиафайлам.

РКН потребовал от портала HyperComments удалить оскорбление флага России

29 марта вступил в силу закон об ответственности за неуважение общества, государства, органов власти, Конституции и официальных государственных символов. Так, при обнаружении данного факта Генеральная прокуратура перенаправляет данные в Роскомнадзор. Ведомство, в свою очередь, обязано уведомить о ситуации администрацию ресурса с требованием удалить провокационные материалы.

Если же этого не происходит, то интернет-страницу могут заблокировать, а держателей ресурса оштрафовать или применить административный арест на 15 суток.

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Автор: Анна Манц
#роскомнадзор #флаг #оскорбление

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