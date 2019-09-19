Отмывавшего деньги директора «ФБК» Ивана Жданова задержали в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве директора так называемого «ФБК» Ивана Жданова.

В августе этого года в СМИ появились сообщения о том, что Жданов сбежал из России. что встретиться со своими западными кураторами. Перед этим организовавший массовые беспорядки директор «ФБК» 10 суток находился под административным арестом.

11 августа Жданов получил еще 10 суток административного ареста по еще одному делу, но ему удалось на несколько часов выйти на свободу, и он срочно покинул страну.

Незаконные митинги прошли в российской столице 27 июля и 3 августа. Их организаторами стали сообщники блогера Алексея Навального — Любовь Соболь, Илья Яшин и другие. Незарегистрированные из-за подписей несуществующих людей и «мертвых душ» кандидаты выражали свое недовольство законным решением избирательной комиссии.