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13:29   19 Сентября 2019
Россия

Песков заявил, что работу по минским соглашениям предстоит продолжить

Песков заявил, что работу по минским соглашениям предстоит продолжить

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о правоте позиции главы РФ Владимира Путина по вопросу последнего заседания контактной группы «нормандской четверки», завершившегося безрезультатно.

18 сентября сообщалось, что Киев отказался подписать «формулу Штайнмайера» и согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Это произошло во время вчерашней встречи в Минске контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

«Вчерашняя ситуация лишний раз подтверждает правоту позиции, которую занимает президент Путин. Он сам об этом говорил, что встреча ради встречи вряд ли может быть результативной и для того, чтобы собраться, сначала нужно проделать большую подготовительную работу», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что подготовительная работа по минским соглашениям встречается с трудностями и обратил внимание на возникшие у российской стороны вопросы по поводу того, остаются ли участники «в рамках понимания» и подтверждения ранее достигнутых договоренностей.

«Поэтому предстоит еще продолжение работы», — заключил пресс-секретарь президента.

Песков заявил, что работу по минским соглашениям предстоит продолжить

 Ранее в украинской Верховной раде призвали Киев пойти на жертвы для решения конфликта на Донбассе и достичь компромисса с российской стороной.

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Автор: Олег Королев

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