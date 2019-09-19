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13:38   19 Сентября 2019
Весь мир

Россия рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Израиля

Россия рассчитывает на тесное сотрудничество с новым правительством Израиля

Кремль следит за процессом формирования нового правительства в Израиле, считая при этом происходящее внутренним делом еврейского государства.

Об этом журналистам заявил официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Мы наблюдаем за результатами выборов (в Кнессет). Это все исключительно внутреннее дело Государства Израиль», - заявил пресс-секретарь главы государства.

По его словам, единственное, что в Кремле считают важным и на что надеются – это, что любой глава нового израильского правительства продолжит поддерживать дружественные, тесные двусторонние отношения с нашей страной в разных областях.

Напомним: парламентские выборы в Израиле прошли в начале текущей недели. Окончательные итоги голосования, как ожидается, станут известны 25 сентября. 

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Автор: Александр Люблинский
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