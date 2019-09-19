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13:25   19 Сентября 2019
Россия

Кремль не предсказал влияния отказа Киева от подписания «формулы Штайнмайера»

Кремль не предсказал влияния отказа Киева от подписания «формулы Штайнмайера»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 19 сентября, сообщил, что «формула Штайнмайера» не была чем-то обусловлена, соответственно выдвижение условий  — новая позиция для всех стран, которые ранее декларировали согласие с этой формулой, передает Федеральное агентство новостей.

«Пока трудно сказать, насколько это повлияет на перспективы дальнейшего развития ситуации»,  — добавил представитель Кремля.

Нужна результативная встреча в нормандском формате, продолжил Песков. По его словам, для этого необходимо провести ревизию и подтвердить те договоренности, которые уже приняли. Ранее все стороны согласились с «формулой Штайнмайера» и не выдвигали дополнительных условий. Сейчас украинская сторона поменяла позицию, поэтому Кремль может сказать лишь одно — случившееся не укладывается в рамки ранее имевшихся и подтверждавшихся договоренностей.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #штайнмайер #общество

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