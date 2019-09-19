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13:22   19 Сентября 2019
Россия

Путин встретится с главой Кыргызстана на военных учениях «Центр-2019» 20 сентября

Путин встретится с главой Кыргызстана на военных учениях «Центр-2019» 20 сентября

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о расписании президента России Владимира Путина на 19 сентября. Об этом сообщило «Федеральное агентство новостей».

Сперва глава государства отправится в Ижевск, где в четверг празднуется 100 лет со дня рождения оружейного конструктора Михаила Калашникова. В частности он посетит Центральную площадь города, которую благоустроили в соответствии с современными мерками.

«Было общественное обсуждение концепции благоустройства, рейтинговое голосование. И вот работы закончены. Путину сначала хотят показать эту площадь», — объяснил пресс-секретарь.

Путин встретится с главой Кыргызстана на военных учениях «Центр-2019» 20 сентября

После президент поучаствует в пленарном заседании второго Форума оружейников России, а затем проведет закрытое заседание военно-промышленной комиссии. Песков отметил, что выступление Путина будет публичным, также состоится подписание ряда документов из области оборонно-промышленного комплекса.

«Президент традиционно уделяет большое внимание вопросам развития оборонно-промышленного комплекса и тем, кто занят в этом комплексе», — подчеркнул он.

Путин встретится с главой Кыргызстана на военных учениях «Центр-2019» 20 сентября

Также в четверг российский лидер прилетит в Оренбург, где переночует и уже в пятницу посетит активную фазу стратегических командно-штабных учений «Центр-2019». На мероприятие прибудет его коллега из Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

«Отдельная двусторонняя встреча ожидается там», — подытожил официальный представитель.

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Автор: Анна Манц
#путин #песков #калашников #расписание #жээнбеков #центр-2019

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