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13:00   19 Сентября 2019
Россия

Безопасной для здоровья нормы спиртного не существует, заявил Минздрав РФ

Безопасной для здоровья нормы спиртного не существует, заявил Минздрав РФ

Безопасной для здоровья нормы спиртного не существует, заявила Ольга Драпкина, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике. По ее словам, лучшим решением для здоровья всего организма будет вообще не употреблять алкоголь.

Ранее эксперты Минздрава назвали назвали безопасную норму потребления алкоголя за день. По их словам, женщине можно выпивать около 200 миллилитров вина, а для мужчины норма составляет порядка 900 миллилитров пива. 

По данным Ольги Драпкиной, порция была рассчитана для сравнения крепости напитков, а не для того, чтобы посчитать норму для человека. В частности, 200-миллилитровый бокал вина крепостью 12 процентов будет равен 900 миллилитрам пива крепостью 4,5 процента. Именно это и имелось ввиду, чтобы стандартизировать крепость алкогольных напитков, сообщает Драпкина. 

Ранее стало известно, что в России количество точек общепита с лицензией на алкоголь выросло на 20% за четыре года. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #алкоголь #общество #минздрав

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