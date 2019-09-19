Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа
Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года. Аналогично высказался глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в преддверии трехсторонних переговоров ЕС-РФ-Украина по газу в Брюсселе.
«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов.
Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года. Действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.
В українських підземних сховищах газу (ПСГ) накопичено 19,5 млрд кубометрів газу. pic.twitter.com/RgdFMezXRZ— Нафтогаз України (@NaftogazUK) 17 сентября 2019 г.