Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Москалькова не увидела политики в деле Устинова

 Как состраданием священников воспользовались, чтобы ударить по РПЦ в Европе

Как состраданием священников воспользовались, чтобы ударить по РПЦ в Европе
Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

 Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ
Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

 Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей
Москалькова не увидела политики в деле Устинова

Москалькова не увидела политики в деле Устинова

 Как состраданием священников воспользовались, чтобы ударить по РПЦ в Европе

Как состраданием священников воспользовались, чтобы ударить по РПЦ в Европе
Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

 Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ
Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

Бельгийский истребитель F-16 разбился на северо-западе Франции

 Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей

Еврокомиссия получила документы по Brexit от британских властей
13:03   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

Украина позитивно оценила шанс договориться с РФ по транзиту газа

Украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в четверг, 19 сентября, позитивно оценил шанс в рамках предстоящей встречи договориться о транзите российского газа через территорию страны после 2019 года. Аналогично высказался глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в преддверии трехсторонних переговоров ЕС-РФ-Украина по газу в Брюсселе.

«Позитивно», — ответил Коболев на вопрос журналистов.

Трехсторонние консультации по газу между РФ, Европейским союзом и Украиной состоятся в четверг, 19 сентября, в Брюсселе. Основная тема — продление контракта на транзит российского газа в Европу по украинской территории после 2019 года. Действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #ес #украина #газ

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...