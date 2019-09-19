В сервисе «Яндекс.Такси» рассказали, как работают их водители

В одном из крупнейших сервисов такси — «Яндекс.Такси» — отреагировали на инициативу профсоюза «Таксист», который предложил агрегаторам устраивать водителей по трудовому договору. Предполагается, что это поможет сделать условия работы более справедливыми и сократить число иностранцев за рулем. Однако официальные трудовые отношения потребуют и уплаты взносов в соцфонды, что может сделать поездки дороже, сообщили «Известия».

В пресс-службе компании «Политике Сегодня» рассказали, что их таксисты не являются сотрудниками онлайн-агрегаторов такси, а самозанятыми работниками или имеют ИП. Такая форма наиболее удобна для того, чтобы работать водителем такси: поскольку график у каждого сотрудника может быть разный.

«Законодательство России уже предусматривает несколько разных форм занятости для таксистов — это и работа в таксопарке, и создание ИП. Начиная с 2019 года, водители могут стать самозанятыми и платить самую низкую налоговую ставку на доход (она оставляет 4%) без обязательных сборов, не лишаясь при этом базового пакета социальных гарантий: таких как, например, страхования по ОМС», — рассказали в «Яндекс.Такси».

По данным Федеральной налоговой службы, из 200 тысяч человек, получивших статус самозанятого, более 60 тысяч — это водители такси. Этот факт говорит востребованности такой формы работы.

«Мы ожидаем, что дальнейшее развитие эксперимента по введению статуса самозанятых еще больше обелит рынок такси и предоставит таксистам возможность работать в том варианте, который для них максимально удобен», — уточнили в пресс-службе.

Компания уверена, что любое обсуждение трудовых отношений таксопарка с водителями важно проводить с учетом тех установок, которые влияют на прозрачность рынка и приводят к росту доходов водителей и таксопарков.

Инициатива о новом трудоустройстве таксистов агрегаторов уже направлена в Госдуму и адресована ее председателю Вячеславу Володину и главе комитета по труду Ярославу Нилову. Авторы намерены внести поправки в Трудовой кодекс. Таким образом, водитель станет "фактическим работником" на определенных условиях: у водителей общая выработка будет составлять не менее 84 часов в месяц. Причем в это время таксист не должен работать на другие агрегаторы или сторонних заказчиков.