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13:13   19 Сентября 2019
Россия

Минобороны планирует долгосрочные поставки ЗРК от ижевского завода

Минобороны планирует долгосрочные поставки ЗРК от ижевского завода

Долгосрочный госконтракт с ижевским заводом «Купол» планирует подписать Минобороны РФ для поставок зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Об этом сообщается в информационном материале о скором визите президента РФ Владимира Путина в Ижевск.

В четверг Путин посетит Удмуртию и проведет заседание военно-промышленной комиссии, после которой в «Академии Калашников» будут подписаны контракты между оборонным министерством и предприятиями ВПК в Ижевске. Одним из пунктов встречи станет заключение договора на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» с Ижевским электромеханическим заводом «Купол».

Минобороны планирует долгосрочные поставки ЗРК от ижевского завода

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу отмечал поступление более 600 новых комплексов в российские подразделения радиоэлектронной борьбы. Он подчеркнул, что количество современной техники РЭБ в войсках составляет 67%, к 2021 году этот показатель ведомство намерено довести до 70%.

9 сентября Шойгу после встречи с французской коллегой заявил, что считает необходимыми симметричные шаги РФ для недопущения гонки ракетных вооружений в Европе из-за неопределенной ситуации по будущему соглашению о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Минобороны планирует долгосрочные поставки ЗРК от ижевского завода

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Автор: Тимофей Булочкин
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