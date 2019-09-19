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12:56   19 Сентября 2019
Россия

Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

Россия поравнялась с Западом в сфере технологий будущего

Россия перестала отставать от западных стран в ряде направлений, которые связаны с технологиями будущего, заявил директор Департамента инноваций и перспективных исследований министерства науки и высшего образования Вадим Медведев. Он выступил на форуме «Технопром-2019», который проходит в Новосибирске 19 сентября.

«Могу ответственно заявить, что по ряду важнейших направлений, связанных с будущими технологиями, мы в стране ликвидировали то отставание, которое у нас было. Мы не отстаем ничем от передовых западных государств», — произнес он.

По его словам, Россия «подтянула» фундаментальный задел. Ряд принятых решений поспособствует прорыву по многим перспективным направлениям в ближайшие годы. В частности, это касается области квантовых технологий.

«Базовые возможности для этого в стране абсолютно точно есть, и они наращиваются», — отметил представитель Минобрнауки.

Медведев также добавил, что на «Технопроме» обсуждается развитие суперкомпьютеров. В диалоге участвует государственная корпорация «Росатом».

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Автор: Анна Манц
#технологии #минобрнауки #будущее

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