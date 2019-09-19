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12:44   19 Сентября 2019
Россия

Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Хабаровский губернатор после поручения Путина посетит районы паводка

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал после поручения российского лидера Владимира Путина в ближайшее время планирует посетить Верхнебуреинский и Ульчский районы, где проходит гребень амурского паводка. Во вторник, 17 сентября, в ходе совещания в кризисном центре МЧС поручил главам регионов не только лично посетить пострадавшие от паводков регионы, но и помочь людям, учитывая наступающий холод.

По словам Фургала, уже посетили подтопленные районы в Комсомольске и Комсомольском районе, а также деревни. Сейчас в планах посещение Верхнебуреинского и Ульчского районов. По информации спасателей, в селах Ульчского района на берегах реки Амур уровни воды превышают отметки «опасное явление».

У районного центра села Богородское уровень воды превысил 586 сантиметров, хотя опасное значение — 500 сантиметров. У Богородского за сутки вода упала на девять сантиметров, а у Циммермановки и Мариинского на сантиметр. Уровень растет только у села Тахта. За сутки вода поднялась на пять сантиметров — до 600, что на полметра выше отметки опасного явления.

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Автор: Анатолий Кубарев
#путин #губернатор #паводок #хабаровск

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