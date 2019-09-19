Пьяного пилота авиакомпании Azur Air сняли с рейса Тюмень — Сургут. Инцидент произошел 2 сентября, но его подробности стали известны лишь сейчас.

Пилота Александра Слободчикова задержала полиция, представители которой увезли его в отделение за хулиганство. Все началось днем, когда у Слободчикова был выходной. Внезапно он узнал, что ему назначили рейс из Тюмени в Сургут, но проблема была в том, что командир экипажа уже успел выпить спиртного, поэтому решил позвонить диспетчеру и попросить перенести рейс на другое время.

Аудиозапись беседы пилота опубликована Федеральным агентством новостей. На записи Слободчиков говорит, что его никто не предупреждал о предстоящем полете, поэтому он «сидел-гулял» и никуда не собирался. Диспетчер посоветовала обратиться к сотрудникам отдела планирования, так как диспетчеры не занимаются его вопросом, а лишь выполняют поручения. При этом пилот говорит, что представителям авиакомпании нужно что-то сделать, так как он сидит в полиции и ждет рейса за решеткой, что само по себе является абсурдным. Мужчина умолял диспетчеров перенести ему рейс на другое время.

Сейчас Александру Слободчикову грозит отстранение от рейсов, так как в полиции на пилота все же составили протокол о мелком хулиганстве.