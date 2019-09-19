Замглавы МИД Китая рассказал о дружбе Путина и Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в среднем встречаются пять раз в год – за последние шесть лет они встречались 30 раз.

Об этом в интервью рассказал заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн, отвечая на вопрос о дружбе между китайским и российским лидерами, о которой сами они говорили неоднократно.

«(Владимир Путин и Си Цзиньпин) вместе ездили на высокоскоростном поезде, смотрели хоккей, катались по реке Неве, готовили блины, что широко обсуждалось общественностью», - напомнил дипломат, интервью с которым опубликовано на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Напомним: в июне текущего года председатель КНР назвал президента РФ своим самым близким другом. Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что благодаря его дружбе с китайским коллегой, отношения между РФ и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне.