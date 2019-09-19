Талон на «просто спросить» появился в поликлинике Калининграда

Опция «Просто спросить» появилась на терминале электронной очереди в поликлинике третьей городской больницы в Калининграде.

За первые две недели нововведением воспользовались порядка полутысячи человек, отметили в региональном министерстве здравоохранения. Однако радоваться рано: электронная очередь людей категории «просто спросить» относится к регистратуре, а не к врачу. Все обращения обрабатывает старший регистратор.

Среди самых частых вопросов числятся: как получить направление или попасть на прием к специалисту, где привиться, а также какой график приема у врачей.

Опцию «Я просто спросить!» «узаконили» в поликлинике городской больницы №3 Калининграда. Говорят, услуга пользуется большой популярностью ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/BhHFcNDXoa — Телеканал 360° (@360tv) September 19, 2019

Стоит отметить, что, по данным ведомства, подобные опции есть и в других регионах России.