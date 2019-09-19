Медведев заявил об индексации материнского капитала

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил об индексации материнского капитала в следующем году: в федеральном бюджете для этих целей предусмотрено 316 миллиардов рублей.

В четверг Кабмин рассматривает проект федерального бюджета на 2020, 2021 и 2022 годы, а также бюджеты внебюджетных государственных фондов на следующие три года.

«Будем индексировать материнский капитал: в следующем году его размер превысит 466 тысяч рублей. Для этого мы зарезервировали в бюджете 316 миллиардов рублей», — заявил Медведев на заседании правительства.

Глава Кабмина уточнил, что доходы и расходы внебюджетных госфондов будут расти в ближайшие три года, что позволит сделать соцпомощь «более адресной» и увеличить социальные выплаты.

Ранее Медведев заявил, что инфляция в стране за следующие три года не превысит четырех процентов. На национальные проекты выделят до 2022 года порядка семи триллионов рублей, которые пойдут на модернизацию и расширение магистральной инфраструктуры, еще 2,2 триллиона в следующие три года отправятся регионам как целевая поддержка в финансировании нацпроектов.