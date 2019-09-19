Милонов призвал закрыть все кальянные Петербурга

Российский депутат Госдумы Виталий Милонов призвал закрыть все кальянные заведения Санкт-Петербурга. По его словам, курение кальяна является очень опасной вещью, о чем уже не раз говорили на заседаниях в Законодательном собрании.

По мнению депутата, медики также говорят о вреде кальяна, ведь у людей создается лишь иллюзия безопасного курения. Милонов также отметил, что курение кальянов - явление новое, и русским людям оно не идет, так как не является нашей культурой. По словам парламентария, те, кто хочет курить кальян, пусть делает это в своих квартирах.

Милонов считает, что у нас вслед за курением кальяна идут «драки, разврат и прочее». Парламентарий говорит, что не раз был в тех странах, где курение кальяна является давней традицией, и отмечает, что в России все иначе, пишет «Петербургский дневник».

Медики тоже поддерживают мнение парламентария и считают, что в кальянах содержатся наркогенные вещества, которые вызывают привыкание, а также сильно вредят здоровью. Врачи говорят, что если на табачную продукцию есть акцизы, то на смеси кальянов никаких документов не предусмотрено.