Порядка семи триллионов рублей выделят на нацпроекты до 2022 года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие три года на реализацию национальных проектов из федерального бюджета выделят около семи триллионов рублей. Об этом он рассказал на заседании правительства 19 сентября.

В частности, эти деньги также пойдут на комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Еще почти 2,2 триллиона этих средств в течение трех лет отправят регионам в качестве целевой поддержки по финансированию нацпроектов.

«Бюджет должен быть направлен на достижение национальных целей развития, установленных указом президента [Владимира Путина]. Мы начали внедрять проектные принципы в бюджетный процесс еще в прошлом году. Эта работа должна быть продолжена», — подчеркнул глава Кабмина.

Ранее он сообщил, что на период с 2020 по 2022 российский бюджет останется не просто сбалансированным, а профицитным. Медведев напомнил, что аналогичная ситуация сложилась и в текущем году.