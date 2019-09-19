Медведев заявил, что инфляция в РФ за следующие три хода не превысит 4%
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступая в четверг в Москве на заседании правительства, заявил, что в ближайшие годы бюджет останется профицитным.
Слова главы российского правительства приводит телеканал «Россия-24»
«Как и в этом году, бюджет на ближайшие годы, то есть на следующие три года, будет не просто сбалансированным, мы исходим из того, что он будет профицитным на протяжении всех трех лет», - заверил Медведев, добавив, что, по мнению правительство, инфляция за этот срок не превысит целевого значения в 4%.
Также глава Кабмина отметил, что в ходе работы над бюджетом правительство заложило в документ четкие ориентиры по уровню инфляции и государственного долга, и сделало бюджет социально ориентированным.