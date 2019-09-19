Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили негативные последствия от запретов полетов в Россию. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института.

Так, 46 процентов граждан Грузии сообщили, что запрет на авиасообщение с РФ негативно влияет на туристическую сферу. При этом они отметили, что с этим можно справиться. А вот 34 процента респондентов заявили, что отмена авиасообщения стала серьезным ударом по туризму Грузии и оправиться от этого не получится. Один процент опрошенных заявил, что приостановка прямых рейсов является положительным решением, а девять процентов сказали, что это никак не отразится на сфере туризма.

В опросе приняло участие около 2100 граждан Грузии.

Россия приостановила прямые рейсы в Грузию в июле, это произошло после того, как в Тбилиси более месяца длились протесты против участия РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Российский лидер Владимир Путин также рекомендовал турфирмам не продавать туры в Грузию. При этом статистика говорит о том, что в 2018 году из ста процентов туристов в Грузии 21 процент был из России.

Ранее опрос показал, что все больше граждан Грузии не приветствует распад СССР.