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11:52   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили последствия от запретов полетов в РФ

Около половины жителей Грузии заметили негативные последствия от запретов полетов в Россию. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального демократического института.

Так, 46 процентов граждан Грузии сообщили, что запрет на авиасообщение с РФ негативно влияет на туристическую сферу. При этом они отметили, что с этим можно справиться. А вот 34 процента респондентов заявили, что отмена авиасообщения стала серьезным ударом по туризму Грузии и оправиться от этого не получится. Один процент опрошенных заявил, что приостановка прямых рейсов является положительным решением, а девять процентов сказали, что это никак не отразится на сфере туризма. 

В опросе приняло участие около 2100 граждан Грузии. 

Россия приостановила прямые рейсы в Грузию в июле, это произошло после того, как в Тбилиси более месяца длились протесты против участия РФ в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Российский лидер Владимир Путин также рекомендовал турфирмам не продавать туры в Грузию. При этом статистика говорит о том, что в 2018 году из ста процентов туристов в Грузии 21 процент был из России. 

Ранее опрос показал, что все больше граждан Грузии не приветствует распад СССР.

 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #грузия

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