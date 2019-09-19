«Шаман» из Якутии, шедший пешком в Москву, задержан полицией в Бурятии

Полицейские в Бурятии задержали «шамана» из Якутии, который находился в розыске за совершение преступления и направлялся пешком в столицу. Об этом сообщается на официальном ресурсе регионального МВД.

При этом не сообщается, за что именно задержан мужчина. Ранее СМИ писали о жителе Якутии, который называет себя «шаманом», утверждает что якобы обладает сверхъестественными способностями и пешком направляется в Москву. В правоохранительных источниках подтвердили ТАСС, что речь идет о «шамане» Александре Габышеве.

«19 сентября на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал» сотрудниками полиции по поручению следователя задержан мужчина 1958 года рождения, находящийся в розыске за совершение преступления на территории Республики Саха (Якутия)», — сказано в сообщении ведомства.

После задержания Габышева намерены отправить из Улан-Удэ в Якутск ближайшим авиарейсом, где правоохранительные органы начнут проводить следственные действия в отношении «шамана».

Напомним, в марте прокуратура Ангарска провела проверку по факту жертвоприношения с сожжением верблюдов, совершенного местными шаманами в Иркутской области. Возбуждать уголовное дело по статье за жестокое обращение с животными не стали, хотя на обвинении и настаивала местная прокуратура.