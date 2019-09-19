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11:52   19 Сентября 2019
Россия

Генпрокуратура просит изменить меру пресечения осужденному Устинову

Генпрокуратура просит изменить меру пресечения осужденному Устинову

Генеральная прокуратура подала в суд ходатайство по поводу Павла Устинова, которого осудили на три с половиной года за травмирование бойца ОМОН на незаконном митинге в Москве 3 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Мосгорсуда Ульяну Солопову 19 сентября.

«В своей жалобе ведомство просит изменить ее осужденному [наказание] с содержания под стражей на подписку о невыезде», — уточнила она.

Прошение рассмотрят 20 сентября, обвиняемый будет присутствовать на заседании посредством видео-конференц-связи. По словам пресс-секретаря, постановление внес заместитель генерального прокурора Юрий Пономарев.

«В понедельник, 23 сентября, ранее было назначено рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты Павла Устинова на постановление по итогам предварительного слушания в суде первой инстанции, в том числе по вопросам меры пресечения, а не рассмотрение апелляционной жалобы на приговор», — добавила Солопова.

Генпрокуратура просит изменить меру пресечения осужденному Устинову

В то же время, адвокат дебошира Анатолий Кучерена сообщил, что прокуратура обжаловала меру пресечения.

Напомним, что либеральная общественность и поддерживающие ее СМИ искусственно раздули скандал вокруг приговора дебоширу, который вывихнул плечо сотруднику ОМОН Александру Лягину во время задержания. Инцидент произошел 3 августа в Москве на незаконном шествии, он попал на видео.

По факту возбудили дело по статье уголовного кодекса. Провокатора приговорили к колонии на три с половиной года.

Генпрокуратура просит изменить меру пресечения осужденному Устинову

Вместе с тем, член Совета Федерации Сергей Цеков напомнил, что закон един для всех. За подобную провинность на Западе установлены более жесткие санкции, нежели в России.

«А у нас все правильно, все по закону. Без вариантов для них»,  — подчеркивал сенатор.

О ситуации также знают и в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что глава государства и его администрация не имеют права оказывать какое-либо влияние на суд. Он напомнил о существовании законного права обжаловать решение суда.

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Автор: Анна Манц
#оппозиция #приговор #генпрокуратура #мосгорсуд #устинов

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