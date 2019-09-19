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11:53   19 Сентября 2019
Россия

Алибасов с наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Заворотнюк

Алибасов с наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Заворотнюк

Музыкальный продюсер Бари Алибасов в комментарии ФАН поделился воспоминаниями о работе с актрисой Анастасией Заворотнюк, которая находится в стабильно тяжелом состоянии. По его словам, запускали на украинском музыкальном телеканале М1 утреннюю еженедельную программу.

«Я с большим наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Анастасией», — добавил Бари Алибасов.

Алибасов с наслаждением и профессиональным удовольствием работал с Заворотнюк

Музыкальный продюсер подтвердил, что хорошо знает Заворотнюк. Бари Алибасов напомнил, что есть такие состояния, когда человек хочет находиться только с самыми близкими людьми, а не со всей страной.

«Если человек не хочет, чтобы к нему лезли, не надо туда лезть», — заметил музыкальный продюсер.

Алибасов добавил, что уже 15 лет не следит за новостями, ведь личная жизнь интереснее и важнее, чем жизнь тех, о ком пишут в СМИ, поэтому семья Анастасии Заворотнюк вправе изолироваться. Решение родственников актрисы нужно уважать, потому что кто-то спокойно заявляет всему миру о проблемах или радостях, а кто-то предпочитает проживать проблемы тихо.

«Мы все — разные», — резюмировал Алибасов.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #заворотнюк #алибасов

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