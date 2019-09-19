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11:22   19 Сентября 2019
Россия

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи актрисы Анастасии Заворотнюк будут проводить новую процедуру для ее лечения. Стало известно о том, что ей проведут инфузионную терапию, то есть введение лекарств по снижению потерь организма или для их предотвращения. 

В частности, актрисе введут антибактериальные лекарства, лекарства для контроля артериального давления, а также медикаменты для коррекции отека мозга, пишет ФАН. При этом состояние Анастасии Заворотнюк по-прежнему стабильно тяжелое, но ранее сообщалось, что она вышла и комы и дышит самостоятельно без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк ранее официально заявила, что актриса находится в сознании. 

По неофициальным данным, у Анастасии Заворотнюк обнаружена глиобластома, онкологическое заболевание, от которого ранее скончались Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске. Ряд медиков считает, что актриса вполне может поправиться, так как отек мозга не является необратимым процессом и множество пациентов живут с неоперабельными случаями. В свою очередь экстрасенсы уверены, что болезнь у Анастасии Заворотнюк появилась из-за завистников, которые наслали на нее порчу. 

Отметим, что официально родственники и близкие не называли настоящего диагноза Анастасии Заворотнюк, а директору артистки запретили комментировать слухи о ней и ее физическое состояние. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал тех, кто распространяет слухи о Заворотнюк, негодяями и призвал отстать от актрисы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #заворотнюк

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