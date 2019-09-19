Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи актрисы Анастасии Заворотнюк будут проводить новую процедуру для ее лечения. Стало известно о том, что ей проведут инфузионную терапию, то есть введение лекарств по снижению потерь организма или для их предотвращения.

В частности, актрисе введут антибактериальные лекарства, лекарства для контроля артериального давления, а также медикаменты для коррекции отека мозга, пишет ФАН. При этом состояние Анастасии Заворотнюк по-прежнему стабильно тяжелое, но ранее сообщалось, что она вышла и комы и дышит самостоятельно без помощи аппарата искусственной вентиляции легких. Пиар-директор Анастасии Заворотнюк ранее официально заявила, что актриса находится в сознании.

По неофициальным данным, у Анастасии Заворотнюк обнаружена глиобластома, онкологическое заболевание, от которого ранее скончались Дмитрий Хворостовский и Жанна Фриске. Ряд медиков считает, что актриса вполне может поправиться, так как отек мозга не является необратимым процессом и множество пациентов живут с неоперабельными случаями. В свою очередь экстрасенсы уверены, что болезнь у Анастасии Заворотнюк появилась из-за завистников, которые наслали на нее порчу.

Отметим, что официально родственники и близкие не называли настоящего диагноза Анастасии Заворотнюк, а директору артистки запретили комментировать слухи о ней и ее физическое состояние. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов назвал тех, кто распространяет слухи о Заворотнюк, негодяями и призвал отстать от актрисы.