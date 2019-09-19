Московское метро совместно с японской компанией Asics выпустит модель кроссовок

Московский метрополитен сообщил, что в октябре текущего года совместно с японской компанией Asics - одной из крупнейшей в мире компаний по производству спортивной экипировки – выпустит собственную модель кроссовок.

Приобрести обувь можно будет в фирменных магазинах прямо на станциях столичного метро.

«Кроссовки - это обувь XXI века, в которой удобно перемещаться в ритме современного мегаполиса, поэтому мы приняли решение участвовать в выпуске капсульной коллекции в партнерстве с крупнейшим мировым производителем спортивной одежды и обуви», - говорится в сообщении.

Как заявила заместитель начальника московского метро по работе с пассажирами и развитию клиентских сервисов Юлия Темникова, уникальная модель кроссовок будет представлена в обычном и премиальном виде. Дизайн кроссовок разработал Артемий Лебедев, вдохновленный цветами линий столичной подземки. Логотип любимого вида транспорта москвичей будет размещен на стропе в районе пятки.