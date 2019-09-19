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11:27   19 Сентября 2019
Ближнее зарубежье

Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР

Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР

Глава МВД самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Корнет назвал попытку подорвать мост в Луганске терактом.

Как отметил министр, подрыв произошел на пересечении улиц Лутугинская и Вторая строительная: злоумышленники попытались взорвать мост, по которому перевозится хлебная продукция. Под три опоры моста была заложена взрывчатка, бетонные конструкции частично разрушились, но арматура выдержала. Корнет связал произошедшее с с прибытием в Луганск колонны с гумпомощью из России.

«После происшествия был перенаправлен грузопоток и удачно наши белые Камазы достигли складов разгрузки», — заявил Корнет на собрании оперативного штаба.

12 сентября рабочие дорожных служб ЛНР начали ремонт Станично-Луганского моста, проходящего через Северский Донец. Четырьмя годами ранее мост был разрушен при обстреле украинской стороной самопровозглашенной республики. Сейчас жители переходят реку по деревянным настилам. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что Киев поможет в восстановлении объекта лишь после того, как с другой стороны перебросят укрепления.

Подрыв моста в Луганске назвали терактом в МВД ЛНР

Напомним в понедельник представитель ЛНР на переговорах в Минске заявил «Политике Сегодня», что не будет комментировать информацию о якобы аресте главы МВД ЛНР Корнета, распространившейся в СМИ ранее, и подчеркнул, что «фейки не комментирует».

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #украина #происшествия #лнр #политика #мост #корнет

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