Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

Врачи Заворотнюк будут проводить новую процедуру для лечения актрисы

 Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»
Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

Посольство Армении появится в израильском Тель-Авиве

 Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста

Неизвестные пытались взорвать опоры Луганского моста
Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

Эстония сохранит безвизовый режим для Украины

 Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения

Венесуэла призвала США наладить двусторонние отношения
11:18   19 Сентября 2019
Россия

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Представитель российской киностудии «Союзмультфильм» в четверг, 19 сентября, сообщил, что певец Филипп Киркоров озвучит австрийского генерала в анимационном фильме «Суворовъ», который выйдет на экраны весной 2020 года. В основе сюжета мультфильма лежит история Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова и 14-летнего юноши Гриши, который под чужим именем прибыл на службу к великому полководцу​​​.

Филипп Киркоров озвучит австрийского генерала Франца фон Вейротера, плетущего интриги и пытающегося погубить Александра Суворова. По его словам, австрийский генерал храбрый, но жесткий, грубый и хитрый педант, который наделен всеми качествами выскочки.

«Человек, характеру которого присущи расчетливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти над людьми», — поделился Киркоров личным впечатлением.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #киркоров #союзмультфильм #мультфильм

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...