Киркоров озвучит австрийского генерала в мультфильме «Суворовъ»

Представитель российской киностудии «Союзмультфильм» в четверг, 19 сентября, сообщил, что певец Филипп Киркоров озвучит австрийского генерала в анимационном фильме «Суворовъ», который выйдет на экраны весной 2020 года. В основе сюжета мультфильма лежит история Швейцарского похода генерал-фельдмаршала Александра Суворова и 14-летнего юноши Гриши, который под чужим именем прибыл на службу к великому полководцу​​​.

Филипп Киркоров озвучит австрийского генерала Франца фон Вейротера, плетущего интриги и пытающегося погубить Александра Суворова. По его словам, австрийский генерал храбрый, но жесткий, грубый и хитрый педант, который наделен всеми качествами выскочки.

«Человек, характеру которого присущи расчетливость, хладнокровие, безжалостность и жажда власти над людьми», — поделился Киркоров личным впечатлением.